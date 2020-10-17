Мехрибан Алиева: Каким надо быть бесчеловечным чудовищем, чтобы в очередной раз отдать приказ о ракетном ударе по жилым кварталам спящего города? (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Каким надо быть бесчеловечным чудовищем, чтобы в очередной раз отдать приказ о ракетном ударе по жилым кварталам спящего города, где нет никакой военной инфраструктуры?

Вероломная атака на Гянджу, совершенная этой ночью, -это не только свидетельство фашистской сущности армянских властей и их беспринципности, но и проявление тотальной беспомощности агрессора перед азербайджанской армией.

Целенаправленные атаки на мирных граждан – это преступление против человечности. А остаться равнодушным – значит стать соучастником этого преступления!

Я выражаю глубокие соболезнования семьям и родным людей, погибших в результате этой трагедии и желаю скорейшего исцеления всем раненым.

Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Карабах – это Азербайджан!»