Эльчин Амирбеков: Армянская сторона сама загнала себя в угол

БАКУ /Trend/ - Помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков дал эксклюзивное интервью для проекта Егора Куроптева «Пограничная ZONA».

Trend представляет вниманию читателей это интервью Э.Амирбекова:

«Мой гость – советник Первого вице-президента Азербайджана, господин Эльчин Амирбеков. Добрый день.

- Добрый день, Егор.

- Первый вопрос банальный: зачем надо было одиннадцать часов разговаривать, чтобы на следующий день продолжился огонь?

- Мы тоже задаем себе этот вопрос, потому что ехали в Москву с намерением достичь договоренности о гуманитарном перемирии, которое позволило бы обеим сторонам предпринять шаги необходимы в подобного рода ситуации: вытащить с поля боя тела погибших, обмен военнопленными, обменяться задержанными лицами, но, как оказалось, армянская сторона… Не знаю зачем они туда ехали, если у них не было никакого желания придерживаться перемирия. Оно было достигнут ближе к утру по Москве. Спустя 10-11 часов. Российский министр даже зачитал текст этого заявления, которое приняло название Московского заявления. Буквально оно должно было вступить в силу с 12 часов местного времени, а уже в 12:05 мы уже получили первые сообщения от министерства обороны Азербайджана о том, что как минимум на двух направлениях армянская сторона подвергает артобстрелу не только наши позиции, но также целится в гражданскую инфраструктуру и население.

- Я должен уточнить. У Азербайджана главный стратегический партнер — это Турция. У Армении главный стратегический партнер сейчас это Россия. Зачем Армения после договоренности в Москве может вдруг начать обстрел азербайджанских войск? По логике это Азербайджану не выгодно перемирие, и он хочет продолжать наступательную операцию, чтобы как минимум вернуть семь районов.

- Начнем с того, что, если бы нам не нужно было это перемирие и мы не проявили политическую волю поехать в Женеву и потом в Москву, ожидая, что результат, которого добивается российская сторона – это достижение договоренности о гуманитарном перемирии, то мы бы этого не сделали. Но раз мы поехали, то идея была такая, что надо все-таки дать шанс армянской стороне отказаться от своей политики военных провокаций.

Я вам предложу другую логику, которая, как мне кажется, может объяснить тот факт, что они не только стреляли по позициям, но и то, что они вечером того же дня, спустя 6 часов после того, как перемирие должно было вступить в силу, они предприняли массированную попытку вернуть под свой контроль город Гадрут. Диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть туда, чтобы выбить наши войска из этого поселка. Им это не удалось. Это привело к многочисленным жертвам. А ночью того же дня абсолютно необъяснимые действия руководства Армении нанести ракетный баллистический удар СКАД, крылатая ракета «Эльбрус», по Гяндже - второму городу по величине в Азербайджане, который находится в 80 км от линии фронта. Там нет никаких военных объектов, чтобы сказать, что оттуда ведется огонь, и армянская сторона хотела подавить какие-то огневые точки – всего этого не было.

Ракета крылатая с огромным разрушительным действием была направлена в центр жилого квартала. Я сам там был на следующий день. Мы туда повезли и дипломатический корпус, и журналистов, и военных атташе – все они были свидетелями того, насколько бесчеловечным и антигуманным было это действие. Все, кто намереваются осуществить такой ракетный обстрел, прекрасно понимают тот уровень разрушения, который эта ракета несет и сколько жертв азербайджанская сторона будет иметь. Десять гражданских лиц погибло. Удар был нанесен ночью. Люди спали. 34 человека были ранены и госпитализированы, 85 семей остались без крова.

- В чем цель удара по Гяндже? Все видели и фото, и видео. Там были дипломаты. В чем цель?

- Я могу объяснить этот шаг тем, что армянская сторона сама загнала себя в угол. Сплошные неудачи на поле боя. Потери одна за другой. Огромные потери в живой силе и технике. Потери территорий, которые азербайджанская армия продолжает освобождать в результате контрнаступления от незаконного армянского присутствия. Я думаю, что из чувства безысходности, мести и возмездия, а также – чтобы создать панику и способствовать массовому исходу населения из Гянджи. Понимая, что это город с населением около 500 тысяч человек. Ничего добиться им не удалось, кроме как, к сожалению, отнять жизни невинных людей.

Население Гянджи от этого еще больше окрепло. Мотивация у них еще больше возросла. Я общался на улицах Гянджи с жителями. Они в один голос говорили, что да, мы потеряли родных и близких, мы понимаем преступный акт, совершенный Арменией, но мы просим вас не останавливаться, потому что мы не можем так дальше жить под угрозой уничтожения со стороны армянских вооруженных сил и до конца завершить эту операцию. Если они рассчитывали на устрашение, они этого не добились. Возмездие? Если сводить счеты с мирным населением гражданским, то для этого особого мужества не нужно.

Что касается попытки дома набрать какие-то очки и показать, что они тоже могут наносить какие-то болезненные удары на фоне того, что миф о непобедимости армянских вооруженных сил рассыпался как карточный домик, я думаю, что это не делает чести руководству Армении. Пашинян таким образом поставил себя в один ряд с другими военными преступниками, которые до него управляли Арменией. Кочарян, Саргсян…

Вы помните, их руки замараны Ходжалинским геноцидом в феврале 1992 года, когда за одну ночь население этого азербайджанского городка было вырезано только потому, что населяли его азербайджанцы. 615 гражданских лиц, включая детей, женщин, стариков были просто вырезаны. И все, кто кричат о геноциде направо и налево, в первую очередь сами его совершили не сто лет назад, что еще надо историкам доказывать, а перед глазами всего мира. К сожалению, Пашинян, направив баллистические ракеты на мирное спящее население, поставил себя в один ряд с этими военными преступниками, и я уверен, что рано или поздно он предстанет перед судом.

- В Карабахе тоже гибнет мирное население. Идет война.

- Давайте я на эту реплику отвечу, чтоб вы ее запомнили и больше мне такие вопросы не задавали. Гянджа – это город, который не имеет никакого отношения к боевой зоне. 80 км от линии фронта. С таким же успехом мы сейчас можем выбрать другой какой-нибудь город, который вообще не находится в зоне конфликта и говорить, что там тоже есть гражданское население. Как вы можете объяснить, что они крылатыми ракетами бомбят гражданское население Гянджи?!

Я понимаю, что и в Тертере, и в Физули, и в Гадруте, и в Джебраиле, и в Ханкенди и в других городах, которые находятся в зоне боевых действий, к большому сожалению, гибнут гражданские люди. Это происходит потому, что когда каждая из воюющих сторон пытается подавлять огневые точки, если эти точки находятся в городе, где есть население, к сожалению, неизбежны гражданские жертвы.

Но Азербайджан никогда не ставил целью попадать по жилым кварталам. Тем более ночью, тем более, когда люди не ожидают, что с ними сейчас расправятся таким жестоким образом. Поэтому проводить параллели между городами, где гибнет гражданское население в результате боевых действий с обеих сторон и резней, которую учинило армянское руководство в Гяндже я бы не стал. Это некорректно и неэтично по отношению к тем, кто погиб и не ожидал, что они окажутся жертвами такого преступления.

- В документе, который был согласован в Москве есть пункт про переговоры. Они когда-то начнутся, может не сейчас и не завтра. Какая позиция будет на переговорах у Азербайджана – речь идет все еще о Мадридских принципах или что-то новое в результате этих 10 дней войны?

- Этот вопрос часто задают сейчас азербайджанской стороне. Мне трудно на него ответить, потому что на него можно ответить, когда у вас есть хоть какая-то уверенность, что противоположная сторона заинтересована в ведении реальных субстантивных переговоров, нацеленных на результат. Если вы видите с другой стороны имитацию даже участия вот в таком роде документе, когда они подписывают, выходят на прессу и заявляют, что в результате таких марафонских бдений подписан вот такой документ, а через несколько часов продолжают ту же деятельность, также начинают обстреливать азербайджанские боевые позиции и гражданские объекты с целью под шумок попытаться вернуть потерянные территории, то о каком принципе Мадридском или каком-либо еще может идти речь.

Чтобы вести переговоры, нужны две стороны. Если с другой стороны сидят люди, которые не заинтересованы в этих переговорах, то о чем речь? Я еще в прошлой нашей беседе говорил, что основной целью армянской стороны было затягивание мирных процессов и отдаление перспективы всяких смысловых переговоров, которые нацелены на достижение результата.

- Но Азербайджан же подписал бумагу, где написано о переговорах.

- Азербайджан присоединился к московскому заявлению. Мы от этого не уходим. Но мы же не можем в одностороннем порядке его выполнять в то время, когда на нас падают ракеты и бомбы и гибнет наше мирное население. Есть определенная ответственность у всех сторон, которые подписали в одинаковой степени соблюдать договоренности. Но если мы видим, что у нас, в ответ на ожидаемое гуманитарное перемирие, ракеты летят на жилые кварталы крупнейших городов, расположенных далеко от линии фронта, не представляющих никакую военную угрозу для Армении, гибнут люди, то мы же не можем просто сидеть плакать и жаловаться, и требовать осуждения международного сообщества. Которого, кстати, так и не последовало. Люди проявили максимальную непонятную степень стеснительности, называя это некой формой нейтралитета. Но как можно быть нейтральными в ситуации полной несправедливости и военных преступлений.

Если вы обратитесь к четвертой женевской конвенции 1949 года, которая составляет одну из основ международного гуманитарного права, там черным по белому написано, что, когда одна из воюющих сторон во время войны выбирает в качестве целей мирное гражданское население… есть такое название, как «коллективное наказание», которое приравнивается в соответствии с положениями этой конвенции к военным преступлениям. То есть Пашинян и его правительство – преступники из-за того, что они сделали в Гяндже. Как бы они не отрицали. Насколько человек должен быть абсолютно лишенным всяких моральных устоев, когда он отрицает, что они вообще нанесли удар по Гяндже. Вы, наверное, читали, что «это не Армения, это не мы. Это азербайджанцы сами себя ракетами расстреляли».

Резюмируя ответ на ваш вопрос, мы готовы, но готова ли Армения – это вопрос. А почему они не хотят? Он потерял массу территорий. Он начал эту авантюру в надежде на то, что спровоцирует участие третьих сторон. Ему не удалось этого сделать. Потом он пытался добиться прекращения огня, апеллируя к своим союзникам опять же. После этого он начал одно за другим терпеть фиаско на поле боя. И потом он, конечно же, все отрицает. Говорит, что «все, что азербайджанская сторона заявляет это дезинформация. Мы все на тех же позициях. Мы ничего не потеряли. Это все фейк».

Когда будет прекращение огня, когда пыль усядется, безусловно, будет практически невозможно скрыть, что реально территории потеряны. Как он ответит перед общественным мнением Армении? Перед народом Армении. Перед матерями тех солдат, которых он послал на верную гибель. Об этом он думает, наверное, все чаще и чаще. Он знает, что чем позже будет прекращение огня, тем может быть каким-то чудом ему удастся повернуть события на поле боя и может быть это как-то спасет его политическое будущее. Он заблуждается, потому что я думаю, что, как сказал президент Алиев: если они пытаются использовать ширму гуманитарного перемирия для того, чтобы попытаться вернуть утерянные территории, то пускай забудут об этом, потому что этого не будет.

Азербайджанская армия сейчас высоко мотивированна. Она готова пойти дальше освобождать свои же территории суверенные. Напомню, все, что происходит в зоне конфликта проходит на международно-признанной территории Азербайджана. Мы ни на сантиметр не претендуем на территорию Армении. Мы хотим обратно свои земли.

- Легендарный рупор российской журналистики, лицо телеканала Россия выступил и сказал, что Азербайджан очень нагло напал на союзника России, обстреляв ракетные установки на территории Армении, и также он заявил, что Турция и Азербайджан создают террористический анклав в зоне конфликта. Вы могли бы это прокомментировать или по сути или по форме?

- Считаю, что личность, о которой вы упомянули недостойна того, чтобы как-то комментировать ее слова. Слишком уж ангажированный товарищ. Поэтому я ограничусь лишь тем, что, если речь идет о каком-то терроризме, то я могу вам представить массу документов, которые изобилуют разными фактами об армянском терроризме. В течение 100 лет, но хотя бы один эпизод приведу: 83 год, аэропорт Орли, Париж. АСАЛА, армянская террористическая организация, взорвала в аэропорту бомбу, погибли 8 человек и больше 30 было ранено. Среди них были граждане Франции. Человека посадили. Он был армянином. Террористом. Потом армяне попросили, чтобы его выдали в Армению. Он чуть-чуть посидел, вышел и его сделали национальным героем. Потому что он намеревался взорвать эту бомбу около стойки турецких авиалиний. Видите, какой герой. Это всего лишь один пример. На территории Азербайджана спецслужбы Армении с начала конфликта, с конца 80-х, осуществила около 30 разных терактов, включая, в 95-м году, самый известный теракт в бакинском метро, где мирные люди утром ехали на работу и были взорваны в результате армянского терроризма.

Сегодня на стороне армянских вооруженных сил воюют тысячи террористов, которые состоят в таких известных террористических организациях, как ПКК, курдский патриотический союз Курдистана, а также другие боевики- граждане, кстати, европейских стран, таких как Франция, Греция и так далее. Они в массовом порядке снимают селфи, видео: вот мы герои, мы поедем и будем освобождать и так далее. А как называть это. Это наемники, это бандиты.

- Международные СМИ уже несколько дней печатают статьи и про Армению и про Азербайджан. Про то, что есть наемники из Сирии, которые раньше обсуждались как фейк, но сейчас международные СМИ уже публикуют про это статьи.

- Международные СМИ бывают разные. Есть международные СМИ серьезные, которые оперируют фактами. Есть международные СМИ ангажированные, которые работают по каким-то политическим заказам. Неоднократно мы просили всех, кто удосужился выставить против нас такие обвинения, предъявить хотя бы один факт. Факт доказуемый. Не просто фотошоп и фейки. Мы с вами один из таких фейков про F-16 подробно разбирали в прошлый раз.

Конкретно факты. Где сириец, говорящий на арабском? Вряд ли владеющий русским или азербайджанским, хотя в данном случае русский не поможет. Где сириец, который мог здесь приехать и привнести такой вклад значительный решающий, чтобы мы заплатили что-то. У нас стотысячная регулярная армия. Хорошо обученная. Хорошо экипированная. Опытная – в результате всех учений с различными нашими партнерами. Сейчас задействовано 30.000 войск. У нас 70.000 резервистов. Нет никакой необходимости.

Зачем нам нужны какие-то 200-300 наемников? Называют какие-то смешные цифры. Что они могут сделать, объясните мне? Как они будут друг с другом коммуницировать? Никакой логики, кроме того, чтобы навести тень на плетень или переложить с больной головы на здоровую – кроме этого я ничего не могу сказать.

- Уменьшить публичные потери.

- Да ладно, я вас прошу. Очень много людей, которые приезжают в такого рода конфликты, их единственная мотивация – это деньги. Я думаю, что на этом далеко не уйдешь. Речь здесь идет об отечественной войне в нашем случае. В отечественной войне у нас достаточно мотивированных граждан в республике. Это хорошо обученные регулярные войска азербайджанской армии, которые имеют все необходимое, чтобы справиться с поставленной перед ними военной задачей.

Все эти вбросы сделаны для того, чтобы отвлечь внимание от того, что Армения реально занимается вербовкой, наймом и транспортировкой на свою сторону террористов. Если посмотреть демографические аспекты – их в 4 раза меньше по населению, соответственно и вооруженные силы у них в четыре раза меньше. Они несут огромные потери, потому что эта военная авантюра обошлась им очень дорого.

Те цифры, которые они выставили, они гораздо скромнее, чем реальность. Так что я думаю, что с нашей стороны гораздо больше оснований и причин верить в то, что они этим заняты. Были уже показаны видео трупов бородатых и совершенно не одетых в форму армянской армии бандитов, террористов с разными знаками ПКК. В данном случае я думаю, что этот вопрос нужно адресовать Армении, а не Азербайджану.

- В своем интервью накануне министр Лавров говорил, что Россия не поддерживает заявление президента Азербайджана о том, что есть военное решение и также не поддерживает позицию Турции. Также было озвучено, что Азербайджан нанес удар по ракетным установкам на территории Армении. Не думаете ли Вы, что удары по территории Армении могут подключить механизмы России или ОДКБ и чего Вы ждете от Москвы?

- Превентивные удары по ракетным установкам, которые были приведены в боевое состояние, подогнаны вплотную к азербайджано-армянской границе в районе населенного пункта Зод, который находится в 7-8 километрах от азербайджанской границы, в час ночи, наведенные в направлении Гянджа и Мингечевир (а три дня до этого произошло то, о чем я уже говорил) рисковать тем, что они, как армянские военные заявили, что они там прохаживаются на боевом дежурстве, мы не могли.

Мы не могли позволить себе такую роскошь и позволить им повторить акт геноцида, военное преступление, чтобы еще раз они подвергли наше население, наши города, нашу критическую инфраструктуру – мы не могли себе позволить второй раз оставить беззащитным наше гражданское население. Как мы не однократно после гянджинских событий заявляли, мы оставляем за собой свое легитимное право уничтожать военные цели в случае, если мы будем иметь достаточно информации о том, что армянская сторона пытается заново повторить такой преступный акт.

Даже если они находятся на территории Армении, потому что мы с самого начала вам говорили, и я с вами тоже, когда беседовал, что одна из причин и июльской эскалации на границе в Товузе и сейчас обстрелы с территории городов, которые находятся вдоль армяно-азербайджанской границы – имели своей целью спровоцировать Азербайджан на неадекватный ответ с тем, чтобы потом истерично апеллировать к ОДКБ, что вот против нас совершили агрессию.

Но все здравомыслящие люди, которые понимают эту динамику, они понимают, что у Азербайджана не оставалось, к сожалению, никакого другого выхода, кроме как предупредить эту катастрофу. Если 4 ракеты образца «Эльбрус» или «Смерч» дошли бы до своих целей, то вы можете себе представить, какими трагическими могли бы быть последствия. Нам бы не хотелось, чтобы конфликт разрастался, но это вопрос опять-таки к Армении, потому что, атакуя Гянджу, атакуя Мингячевир, они искусственно пытаются расширить зону боевых действий. Они хотя превратить этот конфликт в региональный.

Они прекрасно отдают себе отчет, какие это может иметь последствия для всего региона, но тем ни менее они идут на это. Я это объясняю отчаянием, полным военным фиаско Армении. Войти в войну легко. Гораздо труднее из нее выйти. Пускай они теперь сидят и думают, как из это ситуации выходить, раз они начали на нас атаки 27 сентября.

Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул вчера, что мы остаемся приверженными курсу на мирное урегулирование, но мы не можем сидеть и ждать, когда армянская сторона соблаговолит ответить тем же самым. Когда они нас атакуют, они уничтожают наши города, они убивают наше мирное население, Азербайджан не может сидеть и просто смотреть.

- Если сейчас кто-то выйдет и скажет, что 7 районов возвращаются и идет процесс по Мадридским принципам, война заканчивается?

- Этому кому-то дайте мой номер телефона, и мы с ним поговорим.

- Договорились. Спасибо за интервью.

- Спасибо вам. Всего доброго».