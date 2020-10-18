Преступные намерения страны-агрессора Армении провалились - Муса Гасымлы

БАКУ /Trend/ - Нападение захватнической Армении на мирных жителей в Гяндже, расположенной вдали от зоны боевых действий, является военным преступлением, террором и геноцидом.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, директор Института кавказоведения Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА, историк, профессор Муса Гасымлы. По его словам, тот факт, что Армения совершила этот геноцид, еще раз подтверждает, что она является террористическим государством.

Депутат добавил, что Армения, прикрывая этим преступлением свое поражение в военных действиях и подстрекая Азербайджан нанести удар по Армении, пытается таким образом вовлечь в войну Организацию Договора о коллективной безопасности.

"Другая ее цель - посеять хаос и анархию в Азербайджане. Армянские лидеры - военные преступники. Но сегодняшний Азербайджан и азербайджанское общество уже не те, что были в 1990-х годах прошлого столетия. Благодаря воле и силе Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанского народа преступные намерения армян провалились", - добавил депутат.

(Автор: Ильхама Исабалаева Редактор: Наталья Кочнева)