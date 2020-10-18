Ракета, выпущенная Арменией, нейтрализована в Хызы

ХЫЗЫ /Trend/ - Армянские вооруженные силы, проигравшие азербайджанской армии на поле боя, продолжают атаковать населенные пункты. На этот раз выпущенная армянами ракета была нейтрализована в небе Хызынского района.

Как сообщает корреспондет Trend, ракета упала на пустое поле, на посевную площадь в селе Ситалчай Хызынского района.