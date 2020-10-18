Сопредседатели и члены Международного центра Низами направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви - Президент Латвии в 1999-2007 годах Вайра Вике-Фрейберга, директор Александрийской библиотеки Египта Исмаил Серагельдин направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Президент Алиев.

Мы испытываем чувство большой скорби в связи с продолжающимися военными операциями в Нагорном Карабахе и чудовищными атаками на исторический город Гянджа. Выражаем глубокие соболезнования семьям жертв этого ужасного насилия.

Мы можем только представить себе ответственность, которую Вы несете как руководитель. Однако мы верим, что благодаря Вашей мудрости и решимости, несмотря на Ваших врагов и препятствия, Вы успешно выведите свою страну из этого тяжелого испытания и приведете ее к миру, основанному на справедливости и уважении к международному праву.

18 октября – сегодняшний день, когда мы отмечаем независимость Азербайджана, еще один повод для того, чтобы, вглядываясь в будущее, обрести силу и уверенность от наших прошлых достижений. В то время, когда мы подчеркиваем нашу солидарность с Гянджой и всеми гражданами Азербайджана, сегодня есть возможность также подумать о будущем.

Просим принять нашу поддержку и наилучшие пожелания", - говорится в письме.