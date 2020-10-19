Нагорный Карабах никогда не был и не будет независимым - Мустафа Шентоп (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Отношения Азербайджана и Турции - это связи, аналогичных которым нет в мире.
Об этом журналистам в Баку сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает в понедельник Trend.
Шентоп отметил, что Азербайджан и Турция - это одна нация, два государства, и две страны всегда рядом друг с другом: "Наша дружба будет вечной".
Шентоп добавил, что Турция рядом с братским Азербайджаном в его справедливой борьбе: "Все международные организации признают, что Нагорный Карабах - это азербайджанская земля. Нагорный Карабах никогда не был отдельным от Азербайджана. На протяжении истории Нагорный Карабах никогда не был независимым, и не будет независимым и впредь".
Он подчеркнул, что Нагорный Карабах оккупирован Арменией.
Говоря об обстреле армянскими ВС гражданского населения в Гяндже, Шентоп назвал это военным преступлением, добавив, что придет время и виновное в совершении этого преступления руководство Армении будет привлечено к ответственности.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)