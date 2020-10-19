Ракетный удар по Гяндже является признаком трусости армянской стороны - иранский депутат

БАКУ /Trend/ - Ракетный удар, нанесенный Арменией по азербайджанскому городу Гянджа, является признаком трусости.

Как передает в понедельник Trend, об этом на своей странице в Instagram написал депутат парламента Исламской Республики Иран Ахмед Магеррамзаде.

По его словам, нападение на гражданских лиц во время войны считается признаком трусости и негуманности, а также противоречит международным протоколам.

"Ни в коем случае невозможно держать под оккупацией земли другого государства, нападая на гражданских лиц и убивая беззащитных детей.

Жестокие нападения армянской стороны на Гянджу и другие населенные пункты Азербайджана привели к гибели невинных детей, женщин и стариков, вызвали значительные разрушения. Решительно осуждаю эти нападения и призываю международные круги выразить справедливую позицию в связи с этими зверствами. Мы всегда будем защищать права азербайджанского народа", - написал иранский парламентарий.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)