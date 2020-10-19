Армения грубо нарушает все законы и конвенции - генерал-майор Гусейн Махмудов (версия 2)

(Первая версия в 16:19)

БАКУ /Trend/ - Армения грубо нарушает все законы и конвенции.

Об этом начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана, генерал-майор Гусейн Махмудов сказал на сегодняшнем брифинге в Университете ADA, сообщает в понедельник Trend.

Злоупотребляя гуманитарным режимом прекращения огня, армянская сторона вновь пытается укомплектовать свои войска и повторно оккупировать те территории, которые уже освобождены.

По его словам, после договоренности о втором гуманитарном режиме прекращения огня, ночью 18 октября армянская сторона вновь совершила атаки в направлении Джабраила, Гадрута и в других направлениях.

Генерал-майор подчеркнул, что Армения совершила очень много попыток атаковать: «Они повторно хотели оккупировать освобожденные территории, используя для этого ракеты, тяжелую артиллерию и авиацию. Но азербайджанская армия пресекла эти попытки, был сбит армянский штурмовик СУ-25. В настоящее время ситуация по всему фронту контролируется азербайджанской армией. Количество уничтоженной военной техники во время контрнаступлений Азербайджана показали, в какой степени были военизированы армянские войска на оккупированных территориях».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)