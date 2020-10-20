Территориальная целостность Азербайджана вскоре будет полностью восстановлена - лидер российской партии

БАКУ / Trend/ - Территориальная целостность Азербайджана вскоре будет полностью восстановлена.

Об этом сказал близкий друг Азербайджана, лидер политической партии «Российский общенародный союз», глава Международного Славянского совета, президент Международной славянской академии , зампред российской Думы второго и четвертого созыва, доктор юридических наук, профессор Сергей Николаевич Бабурин, позвонив председателю профсоюза НАНА Габилю Гурбанову, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную академию наук Азербайджана (НАНА).

Бабурин сказал, что рад, что азербайджанские земли постепенно освобождаются от оккупации, добавив, что армянская диаспора в Москве очень активна и проводит серьезную антиазербайджанскую пропаганду.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева )