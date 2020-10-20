Следует показать всему миру, что Армения берет на прицел мирных жителей - Мустафа Шентоп

ГЯНДЖА /Trend/ - Турция всегда рядом с Азербайджаном и будет вместе до конца.

Как передает во вторник Trend, об этом на месте разрушенных в результате ракетного удара Армении зданий в Гяндже сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Он сообщил, что Турция поддерживает все шаги Азербайджана в направлении освобождения своих земель.

"Мы всегда поддерживаем справедливую борьбу братского Азербайджана. Террор в Гяндже показал, что Азербайджан прав. Армения, выбрав гражданское население в качестве цели, совершила большое военное преступление. Карабах - земля Азербайджана, так было на протяжении всей истории. И на международном уровне подтверждено, что Карабах - это Азербайджан, а Армения является оккупантом. В связи с этим есть резолюции ООН от 1993 года, а также документы Европейского Союза. Везде закреплено, что Армения оккупировала территории Азербайджана. Эти документы требуют немедленного вывода армянских оккупационных сил со всех территорий Азербайджана. Даже если идет война, ее надо вести по определенным правилам. Обстрел гражданских лиц является преступлением. Следует показать всему миру, что Армения берет на прицел мирных жителей. Минская Группа ОБСЕ не хочет видеть этот бесчеловечный террор, совершенный Арменией в Гяндже против мирных жителей, а мы воочию увидели его", - сказал Мустафа Шентоп.

Спикер турецкого парламента также выразил уверенность в том, что вооруженные силы Азербайджана в скором времени полностью освободят Нагорный Карабах от оккупации.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)