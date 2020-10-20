Президент Ильхам Алиев: Руководство Армении уже встало на колени перед нами, мы указали им их место

БАКУ/Trend/ - Сегодня руководству Армении следует хорошо подумать. Они уже встали на колени перед нами, мы поставили их на колени, указали им их место. Гоним их и дальше будем гнать с наших земель!

Каждый день приходят радостные вести. Каждый день наш флаг поднимается над новым населенным пунктом. Вот сила Азербайджанского государства, азербайджанского народа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«На протяжении тридцати лет руководство Армении выдумывало небылицы о «сильной армии», создавало мифы о «непобедимой армянской армии». Где эта «непобедимая армянская армия»? Посмотрите, как она бежит от нас. Это был миф, это была ложь. Мы развеяли их»,- сказал Президент Ильхам Алиев.