Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 21 октября 2020 14:40 (UTC+04:00)
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Обнародовано количество военной техники, брошенной на поле боя армянскими вооруженными силами, а также уничтоженной подразделениями азербайджанской армии, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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