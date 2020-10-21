Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Обнародовано количество военной техники, брошенной на поле боя армянскими вооруженными силами, а также уничтоженной подразделениями азербайджанской армии, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны.

(Текст: Кямаля Сеидова.)