Минобороны Азербайджана о последней ситуации на фронте

БАКУ /Trend/ - В течение дня 21 октября и в ночь на 22 октября боевые действия на Агдере-Агдамском, Физули-Джебраильском и Зангилан-Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Армянские ВС подвергли обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в результате операции, проведенной азербайджанской армией на Губадлинском направлении фронта, обороняющиеся подразделения армянских вооруженных сил, понеся потери в личном составе и военной технике, были вынуждены отступить с важных высот и ряда позиций.

Имеется много раненых среди личного состава батареи Д-20 155-го артиллерийского полка армянских вооруженных сил, занимающей позиции на Ходжавендском направлении фронта. Стало известно о недостатке автомобильной техники для эвакуации раненых и о закрытии дорог. Добровольцы, недавно доставленные в артиллерийские части противника, расположенные севернее поселка Гадрута, оставили огневые позиции и бежали.

В результате артиллерийского обстрела 5-го горнострелкового полка на Агдеринском направлении армянские ВС понесли многочисленные потери убитыми и ранеными. Командир 3-го батальона полка Роберт Амбарцумян пропал без вести, а начальник штаба батальона уничтожен. В результате выведения из строя подземного укрытия произошла значительная потеря личного состава армянских ВС.

В результате огневого поражения оборонительного участка 543-го полка имеются значительные потери среди личного состава противника. Ранен командир полка, уничтожены его заместитель, командир батальона Араик Овакимян и его заместители, командиры минометной батареи и роты. Личный состав одной из рот 1-го батальона отказался вступить в бой.

В настоящее время боевые действия продолжаются по всему фронту. Азербайджанские войска контролируют оперативную обстановку.