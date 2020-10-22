ВС Армении выпустили 3 баллистические ракеты по Сиязану, 2 - по Габале и 1 – по Кюрдамиру

БАКУ /Trend/ - Сегодня около 09:00 с территории Армении из оперативно-тактических ракетных систем были выпущены баллистические ракеты по Габале и Кюрдамиру, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

ВС Армении около 07:00 выпустили 3 ракеты в направлении Сиязаньского района, около 09:00 – две ракеты по Габалинскому и одну ракету – по Кюрдамирскому району.

Мишенью ВС Армении были гражданское население и гражданская инфраструктура.

Пострадавших во время ракетного обстрела нет.

(Текст: Кямаля Сеидова)