Вероломные нападения армян не в силах сломить дух нашего народа - депутат

БАКУ /Trend/ - Безумное поведение Пашиняна и его вчерашний призыв ко всему населению взяться за оружие еще раз показали, что Армения не является сторонником мира, а настроена на продолжении агрессорской политики.

Об этом в четверг сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

По ее словам, Армения не соблюла достигнутый аж два раза с момента начала боевых действий гуманитарный режим прекращения огня.

"Каждый раз, после объявленного гуманитарного режима прекращения огня, эта страна становилась еще агрессивнее, подвергала обстрелу мирное население Азербайджана. Бойня, учиненная в Гяндже, является наглядным примером армянского зверства. Неспособная выдержать натиска азербайджанской армии армянская сторона подвергает обстрелу находящиеся далеко от зоны конфликта города и районы.

После вчерашнего призыва Пашиняна к населению взяться за оружие они стали еще более агрессивными. Сегодня в утренние часы с территории Армении из баллистических ракет использованием ОТРК вновь подверглись обстрелу азербайджанские территории.

Армянская сторона примерно в 07:00 выпустила три ракеты в направлении Сиязаньского района, а в 09:00 две ракеты в направлении Габалинского района и одну ракету в направлении Кюрдамирского района.

Вооруженные силы Армении вновь нацелились на мирное население и гражданскую инфраструктуру. Цель обезумевшего армянского режима - учинить очередной геноцид нашего народа. К счастью, наша доблестная армия уничтожила эти ракеты еще в воздухе.

Вместе с масштабом поражения Армении, растет число мирных городов Азербайджана, которые подвергаются с ее стороны ракетным обстрелам. Но эти вероломные нападения армян не в силах сломить дух нашего народа. Наоборот воля нашего народа к победе становится сильнее", - добавила Севиндж Гусейнова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)