Азербайджан имеет право на самооборону и вправе переходить в контрнаступление - политолог

БАКУ /Trend/ - В соответствии с международными законами, Азербайджан имеет право на самооборону и вправе переходить в контрнаступление, если на него будет совершено нападение, сказал в пятницу Trend политолог Джейхун Ахмедли.

Политолог отметил, что Азербайджан вступил в ООН в 1992 году в составе с теми районами, которые были позднее оккупированы: "То есть, Нагорный Карабах и семь прилегающих районов закреплены в ООН как территории Азербайджана. Согласно ст. 51 Устава ООН говорится: "Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности". То есть, каждое государство имеет право на индивидуальную или коллективную самооборону. Сегодня Азербайджан обороняет себя индивидуально, освобождая от оккупации свои земли. Это выполнение права на индивидуальную самооборону. Устав ООН предоставляют Азербайджану такое право, и Азербайджан начал контрнаступательные операции для восстановления своего суверенитета и освобождения своих земель от оккупации. Ни одна международная организация, и ни одно государство не может выступить против этого правого дела Азербайджана, потому что Азербайджан осуществляет эти контрнаступательные операции в рамках международно признанных границ".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)