Раненый во время второго ракетного обстрела Гянджи 13-летний подросток скончался
БАКУ / Trend/ - С сегодняшнего утра вооруженные соединения армянской армии подвергли массированному ракетному и артиллерийскому обстрелам Гёранбойский и Тертерский районы с различных направлений, сообщает в субботу Trend со ссылкой на генеральную прокуратуру Азербайджана.
Сегодня около 10 часов в результате ракетного снаряда. выпущенного ВС Армении по селу Кебирли Тертерского района, погиб Исмаилзаде Орхан Рахбар оглу (2004).
Кроме того, сегодня около 9 часов утра в результате попадания снаряда на село Тапгарагоюнлу Гёранбойского района был нанесен большоу ущерб частным домам, принадлежащим Ягубову Гафгазу Бахман оглу и Ширинову Бейляру Захид оглу.
Также сегодня в больнице скончался Маяков Артур Рамиз оглу (2007), который был ранен во время ракетного обстрела Гянджи 17 октября 2020 г.
Таким образом, в Гяндже с начала ракетных атак погибло уже 26, а в Тертере - 17 человек.
(Текст: Кямаля Сеидова)