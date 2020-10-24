Раненый во время второго ракетного обстрела Гянджи 13-летний подросток скончался

БАКУ / Trend/ - С сегодняшнего утра вооруженные соединения армянской армии подвергли массированному ракетному и артиллерийскому обстрелам Гёранбойский и Тертерский районы с различных направлений, сообщает в субботу Trend со ссылкой на генеральную прокуратуру Азербайджана.

Сегодня около 10 часов в результате ракетного снаряда. выпущенного ВС Армении по селу Кебирли Тертерского района, погиб Исмаилзаде Орхан Рахбар оглу (2004).

Кроме того, сегодня около 9 часов утра в результате попадания снаряда на село Тапгарагоюнлу Гёранбойского района был нанесен большоу ущерб частным домам, принадлежащим Ягубову Гафгазу Бахман оглу и Ширинову Бейляру Захид оглу.

Также сегодня в больнице скончался Маяков Артур Рамиз оглу (2007), который был ранен во время ракетного обстрела Гянджи 17 октября 2020 г.

Таким образом, в Гяндже с начала ракетных атак погибло уже 26, а в Тертере - 17 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова)