Героические сыны Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева восстанавливают справедливость - Ялчын Топчу

БАКУ /Trend/ - Героические сыны Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего ВС, Президента Ильхама Алиева восстанавливают справедливость.

Об этом сказал Trend главный советник Президента Турции Ялчын Топчу.

Он отметил, что славная азербайджанская армия, освобождая от оккупации земли страны, на передовой преподает урок захватнической Армении, которая совершает преступления против человечности, нарушая международное право.

"Азербайджанская армия способна вернуть каждый дюйм оккупированных территорий страны, решает свои задачи и гонит оккупантов, как псов", - сказал Топчу.

Говоря об утверждениях Армении о якобы строительстве Турцией военной базы на территории Азербайджана, он сказал, что это целенаправленная дезинформация.

"Источник этой дезинформации и клеветнической кампании известен. Нет необходимости в создании Турцией военной базы на территории братского государства и в каком-либо особом соглашении для поддержки братского Азербайджана", - сказал Топчу.

Он также отметил, что, несмотря на пандемию, азербайджанская и турецкая армии в этом году провели ряд совместных учений.

Говоря о ракетном обстреле азербайджанских городов Арменией при поддержке террористических организаций ASALA - PПК-YPG, Топчу сказал, что это еще одно свидетельство того, что Армения совершает преступления против человечности.

"Главная цель обстрела Арменией городов Азербайджана - спровоцировать Азербайджан на ответный шаг. Оккупантская Армения прекрасно понимает, что в одиночку она эту войну выиграть не сможет, и поэтому прибегает ко всем незаконным действиям, в том числе к террору", - сказал он.

Он отметил, что опирающийся на международное право и располагающий правом на самооборону Азербайджан защищает свой народ и территориальную целостность страны. Славная азербайджанская армия героически борется за освобождение от оккупации родных земель в рамках международного права и в соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН.

"Как сказал основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк: «Радость Азербайджана - это наша радость, его горе - это наше горе». А также, как сказал общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев: "Мы - одна нация, два государства", - заключил главный советник Президента Турции.