Армения и в своей стране лишает детей права на жизнь (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как видно из видеозаписей, распространившихся за последнее время, Армения совершает действия, нарушающие права женщин и детей, не только против народа Азербайджана, но также лишает права на жизнь детей и в собственной стране.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Тахир Керимли.

Вовлечение Арменией детей в военные действия является грубым нарушением международного права. В 1899 году была принята Гаагская конвенция, состоящая из 38 пунктов, в которой однозначно запрещается вовлечение детей в возрасте до 18 лет в вооруженные конфликты.

В 1907 году в Гааге была принята еще одна конвенция, затрагивающая данный вопрос. В 1949 году в Женеве были приняты четыре конвенции, одна из которых непосредственно связана с защитой прав женщин и детей. В 1979 году эти положения были еще более уточнены. Армянская сторона, вовлекая детей в военные действия, нарушает требования международных конвенций и международных гуманитарных норм.

Керимли также коснулся ракетных атак Армении на населенные пункты Азербайджана. Он отметил, что в результате этих терактов погибло несколько детей.

"Генеральная прокуратура Азербайджана уже возбудила более 20 уголовных дел, связанных с убийствами армянскими ВС мирных жителей Азербайджана, нарушением правил ведения войны и по другим пунктам. Эти документы должны быть представлены в Международный суд. В ООН создана специальная рабочая группа по защите прав детей в ходе военных конфликтов. Азербайджан должен представить собранную информацию и этой структуре ООН", - сказал он.

(Автор: Джейхун Алакбаров)