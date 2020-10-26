Президент Ильхам Алиев: Никто не сможет противостоять Азербайджану

БАКУ/Trend/ - Никто не сможет противостоять Азербайджану.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе оперативного совещания, которое прошло 25 октября в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных во фронтовой зоне.

«Если бы на протяжении этих 27-28 лет Армении не оказывалась финансовая, военная, политическая помощь, то наши земли давно были бы освобождены от оккупантов, причем мирным путем. Посмотрите, как теперь армянские солдаты убегают с поля боя. Все эти кадры есть. Сегодня только часть из них просачивается в прессу. Но на самом деле это очень большой видеоматериал. Если бы не было этого оружия, политической поддержки, то смогла бы Армения удерживать наши земли под оккупацией! Конечно же, нет. Я говорил, мы гоним и будем гнать их. Никто не сможет противостоять Азербайджану. Мы правы, мы сражаемся на своих землях, восстанавливаем свою территориальную целостность, мы не перешли на территорию Армении, у нас нет таких планов. Если бы мы думали об этом, то давно сделали бы это. Для этого даже не нужно прилагать больших усилий»,- сказал глава государства.