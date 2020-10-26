Президент Ильхам Алиев: Мы утвердили себя как на поле боя, так и на политической плоскости

БАКУ/Trend/- Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сообщил народу список освобожденных вчера населенных пунктов.

«Сейчас я с большим удовлетворением и гордостью доведу до сведения моего народа список, которого с нетерпением ждет азербайджанский народ.

Таким образом, сообщаю родному народу список освобожденных вчера населенных пунктов. Освобожденные в Зангиланском районе села: Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд, Еникенд. Освобожденные села Джебраильского района: Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Кюрдлер, Ховуслу, Челебиляр. Освобожденные вчера населенные пункты Губадлинского района: Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабюрхан Губадлинского района и город Губадлы!

Вчера я уже сообщил азербайджанскому народу эту радостную новость. Еще раз хочу передать эту радостную новость всему азербайджанскому народу. Для меня большая честь доносить радостные новости до жителей Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов, проживавших в этих селах. Правда, от этих сел ничего не осталось. Ничего, мы восстановим. И у азербайджанского народа, и у государства хватит сил на это. Лишь бы освободились наши земли. Лишь бы наш флаг был поднят на всех освобожденных землях. Мы освобождаем эти земли за счет жизни и крови наших солдат и офицеров. Мы утвердили себя как на поле боя, так и на политической плоскости, утвердили себя в мире. Мы утвердили азербайджанский народ как гордый народ, как отважный народ, как непобедимый народ. Никакое давление не может повлиять на нас. Никакая угроза не сможет свернуть нас с пути. Потому что мы на справедливом пути, мы едины как кулак. Это единство – вечно и будет вечным!

Дорогие соотечественники, я еще в первые дни войны обещал вам, что мы прогоним врага с наших земель, до конца прогоним. Карабах наш! Карабах – это Азербайджан!»- сказал глава государства.