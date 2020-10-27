Информация об обстреле погранзаставы на территории Армении является ложной - Минобороны

БАКУ /Trend/ - Информация о якобы обстреле территории Армении с использованием принадлежащих Азербайджану БПЛА и ракетно-артиллерийских комплексов является ложной и носит провокационный характер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны.

В оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что Азербайджан полностью соблюдает очередное гуманитарное перемирие: " Напротив, 27 октября, начиная с 09:30 часов, армянская сторона интенсивно обстреливает из минометов азербайджанские территории в направлении села Агбенд Зангиланского района».

(Текст: Кямаля Сеидова.)