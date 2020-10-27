Иран представит план по урегулированию карабахского конфликта - МИД Ирана
БАКУ /Trend/ - Иран представит Азербайджану, России и Армении план по устойчивому урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основании принципа уважения к территориальной целостности Азербайджана.
Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он добавил, что в связи с этим замминистра Аббас Ирагчы совершит визиты в Баку, Москву и Ереван.
Мохаммад Зариф добавил, что Иран верит в то, что конфликт будет урегулирован мирным путем на основании принципа неприкосновенности государственных границ.
Глава иранского МИД также добавил, что этот план согласован с высокопоставленными официальными лицами Ирана.
(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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