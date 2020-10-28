Пашинян боится забирать с поля боя тела погибших - эксперт

БАКУ /Trend/ - Руководство Армении совершило много преступлений, и одним из них является то, что оно не забирает с поля боя тела своих военнослужащих, и не хочет возвращать пленных, сказал в среду Trend военный эксперт полковник-лейтенант запаса Узеир Джафаров.

Он отметил, что на поле боя остаются тела тысяч армянских военнослужащих: «У нас также находятся пленные армянские военнослужащие, но Армения не хочет их забирать. Азербайджан, неоднократно поднимая этот вопрос, соглашался на режим гуманитарного прекращения огня, предлагал передать тела армянских военнослужащих, остающиеся на поле боя, но Армения не захотела. Это дает основание говорить о том, что если руководство Армении заберет тела, это может помешать проводимой им преступной политике. Так как ситуация с передачей тел и последующими похоронами чревата для Пашиняна еще большей напряженностью в армянском обществе. Именно поэтому руководство Армении согласно, чтобы тела оставались и гнили на поле боя».

Эксперт добавил, что 30-40 армянских военных из каждых 100, чьи тела остаются на поле боя - наемники. "Практически половина военных, чьи тела не хочет забирать с поля боя Армения, это наемники из России, Сирии и других стран, значительная же часть - это те, кого привезли из Еревана. Эти факты подтверждены видеокадрами, а также информацией, которой армяне делятся в соцсетях».

Джафаров отметил, в Армении больше не осталось лиц, годных для участия в боевых действиях: "Вчера Пашинян обратился к армянам с тем, что для участия в боевых действиях срочно нужны 3 тысячи человек. Но в Армении с трудом нашлись всего 300 человек".

Он добавил, что армянский народ уже начинает понимать, что воевать смысла нет. "Армения должна воспользоваться предоставленной возможностью забрать тела своих военных и вернуть пленных, но инициативы с ее стороны нет", - сказал Джафаров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)