Погибшие в Барде все до единого были невинными людьми - помощник Президента

Политика 28 октября 2020 15:37 (UTC+04:00)
Погибшие в Барде все до единого были невинными людьми - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Армения совершила в Барде акт геноцида.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Число скончавшихся достигает 20, свыше 40 человек получили ранения. Они все до единого были невинными мирными жителями. Приглашаем Human Rights Watch и Amnesty İnternational расследовать военные преступления Армении", - сказал Хикмет Гаджиев.

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