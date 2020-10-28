Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана - спецпредставитель президента Ирана (ЭКСКЛЮЗИВ)

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Об этом в среду сказал Trend заместитель министра иностранных дел и специальный представитель президента Ирана Сеид Аббас Арагчи.

По его словам, Иран уверен, что конфликт будет урегулирован в рамках международно признанных государственных границ Азербайджана.

Ирагчи отметил, что Иран разработал план по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"По мнению Ирана, этот план основан на реалии. Естественно, что в ближайшие дни в связи с этим планом в России, Армении и Турции будут проведены обсуждения.

Надеемся, что эти обсуждения будут эффективными и при помощи стран региона будет обеспечен устойчивый мир", - добавил Сеид Аббас Ирагчи.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)