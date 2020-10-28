По факту ракетного обстрела Арменией города Барда возбуждено уголовное дело

Политика 28 октября 2020 21:57 (UTC+04:00)
По факту ракетного обстрела Арменией города Барда возбуждено уголовное дело

БАКУ /Trend/ - Начиная с 27 сентября вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции от 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, постановления и резолюции Совета безопасности ООН, а также требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, умышленно взяв на прицел мирное население Азербайджана, наносят ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам.

Как сообщили в среду Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, в рамках продолжения агрессорской политики Армении, 28 октября 2020 года примерно в 13:00 по оживленному району города Барда вооруженными силами Армении из реактивной системы залпового огня "Смерч" были выпущены два 300 мм реактивных снаряда типа 9М525 с кассетной головной частью 9Н235, в которой содержится 72 осколочных боевых элемента, в целом 144 ОБЭ. В результате, включая пять женщин, скончались 21 человек, 70 человек, в том числе восемь детей и 15 женщин, получили ранения различной степени тяжести.

Помимо этого, в результате ракетных ударов были серьезно повреждены более 30 объектов гражданской инфраструктуры, более 20 частных домов и 22 автотранспортных средства.

По факту Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное организованной группой или преступным сообществом), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.12 (умышленное убийство, совершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 100.2 (ведение агрессивной войны) и другим статьям уголовного кодекса Азербайджана, ведение предварительного следствия по которому поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана.

В настоящее время сотрудники прокуратуры продолжают принимать все возможные в сложившейся ситуации следственные мероприятия.

Генеральная прокуратура Азербайджана заявляет, что в целях очередного разоблачения на международной арене агрессорской сущности Армении, введения против страны-агрессора предусмотренных международным правом санкций будут приняты все возможные меры, в том числе будет сделаны обращения в международные организации.

Список жертв армянского террора в Барде:

Гасымова Солмаз Садраддин гызы 1961 г.р.

Сулейманов Хуммат Сулейман оглу, 1955 г.р.

Мустафаева Лейла Эльмир гызы, 1969 г.р.

Мирзалиев Черкез Ханлар оглу, 1972 г.р.

Гусейнова Гюльшан Мехраб гызы, 1972 г.р.

Мирзалыева Тукезбан Черкез гызы, 1995 г.р.

Аллахвердиев Аскер Махир оглу, 1983 г.р.

Джафаров Амиль Фазил оглу, 1990 г.р.

Гаджиев Фазиль Гаджи оглу, 1969 г.р.

Ахмедов Мирсахир Юсиф оглу, 1980 г.р.

Кязымов Даянат Тахир оглу, 1990 г.р.

Алиев Садыг Сахиб оглу, 1993 г.р.

Аббасов Руслан Магомед оглу, 1984 г.р.

Хыдыров Интигам Аламдар оглу, 1977 г.р.

Шафиев Рашад Вагиф оглу, 1991 г.р.

Исмаиллы Васиф Вагиф оглу, 1990 г.р.

Искендеров Ялчын Ризван оглу, 1984 г.р.

Гулиев Агамоглан Бейлер оглу, 1947 г.р.

Исмаилов Фуад Иса оглу, 1988 г.р.

Мустафаев Магеррам Анвар оглу, 1971 г.р.

Алиева Алмаз Салах гызы, 1960 г.р. (получила ранения 27 октября, скончалась 28 октября 2020 года)

(Текст: Турал Гараджаев)

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