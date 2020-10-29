Президент Ильхам Алиев: Я не знаю, насколько встречи будут эффективными сейчас, с учетом неадекватности армянского руководства

БАКУ/Trend/ -. Я не знаю, насколько встречи будут эффективными сейчас, с учетом неадекватности армянского руководства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству "Интерфакс".

«Я неоднократно участвовал в трехсторонних встречах президентов Армении, Азербайджана и России. Но после того как к власти в Армении пришел Пашинян, таких встреч не было. Эти встречи были с предыдущими президентами Армении. Я никогда от этих встреч не уклонялся. Я считал, что они очень позитивные. Потому что Россия, как сопредседатель Минской группы, играет особую роль в урегулировании поскольку и исторически Россия всегда поддерживала тесные связи и с Арменией, и с Азербайджаном, и сегодня в плане политического, экономического взаимодействия Россия очень активно сотрудничает с Азербайджаном и Арменией, является нашим соседом. Поэтому, конечно же, больше всего таких встреч было проведено на территории России. Но при Пашиняне таких встреч не было. Я не знаю, насколько они будут эффективными сейчас, с учетом неадекватности армянского руководства. Но если такое предложение поступит, мы всегда его позитивно рассматривали, и будем рассматривать»,- сказал Президент Ильхам Алиев.