Президент Ильхам Алиев: Невозможность сопредседателей МГ ОБСЕ оказать давление на Армению вызывает много вопросов

БАКУ/Trend/ - Когда сопредседатели Минской группы - это три постоянных члена Совета Безопасности ООН, три ядерные державы – и невозможность оказать давление на Армению, конечно, это вызывает много вопросов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству "Интерфакс".

«Я неоднократно высказывался о деятельности Минской группы за этот месяц и то, что я говорил в обращении к азербайджанскому народу, истинная правда, ведь любая структура, как бы она ни называлась, из кого бы ни состояла, если она не выполняет поставленную задачу, она должна признать свою неэффективность. Ведь поставленная задача не выполнена. Хотя в некоторых своих интервью я и говорил, что я не могу полностью отрицать попытки со стороны Минской группы прийти к урегулированию. Потому что все-таки базовые принципы были выработаны Минской группой. Они работали, они предлагали варианты. С чем-то мы не соглашались, с чем-то армянская сторона не соглашалась, то есть, это был процесс, который длился до того, как пришел в Армении к власти Пашинян. Но с точки зрения эффективности, с точки зрения результативности, конечно, Минская группа себя не оправдала. Я имею в виду деятельность сопредседателей. Причем, если бы сопредседатели Минской группы были бы какие-то другие страны, это можно было бы еще объяснить тем, что у этих стран недостаточно влияния в мире, недостаточно авторитета для того, чтобы реализовать даже те резолюции Совбеза ООН, которые они сами принимали. Но когда сопредседатели Минской группы - это три постоянных члена Совета Безопасности ООН, три ядерные державы – и невозможность оказать давления на Армению, конечно, это вызывает много вопросов. Что касается состава, я уже говорил об этом, что Минская группа была создана в 1992 году. Как она создавалась, я не знаю. Какие принципы легли в основу выбора членов, тоже мне неизвестно. Но я также говорил, что если бы сегодня мы бы формировали какую-то контактную группу, конечно, состав ее был бы совсем другим. Там были бы страны, которые имеют позиции в регионе, которые имеют потенциал, которые имеют авторитет в мире. Конечно же, думаю, что и те страны, которые сейчас являются сопредседателями, они тоже, наверное, могли бы остаться. Но это вопрос уже как бы не ко мне. Потому что механизм и процедура формирования Минской группы и ее сопредседателей это прерогативы ОБСЕ. Я считаю, что для того, чтобы урегулировать конфликт, нам не нужно цепляться за формальности. Минская группа, как таковая может продолжить свою работу, но надо думать о каких-то новых механизмах регионального сотрудничества между странами региона для того, чтобы практически выйти на политическое урегулирование. Думаю, что Президент Путин, когда говорил об этом, наверное, имел тоже самое в виду»,- сказал глава государства.