Отступающая армянская армия в отместку за поражения обстреливает мирных жителей - Минобороны

БАКУ /Trend/ - Удары, наносимые азербайджанской армией, вынуждают отступать подразделения армянских вооруженных сил. Армянская армия несет существенные потери, ее боевая техника выводится из строя. Военное руководство Армении вынуждено признать допущенные ошибки и смириться с тяжелой ситуацией, в которую попали, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана:

"Освобождая оккупированные земли, мы захватываем большое количество боеприпасов ВС Армении. Грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, ВС Армении обстреливают мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Перед азербайджанской армией стоит только одна задача - освобождать от оккупации наши земли, нанося удары по военным объектам, но не нанося ущерба гражданским лицам".

(Текст: Кямаля Сеидова.)