После Барды едем в Тертер - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - После Барды едем в Тертер, если хотят стрелять, пусть стреляют.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

Гаджиев отметил, что азербайджанские земли будут освобождены от оккупации: "Армянская армия трусливо бежит с поля боя. Если они настоящие мужчины, то пусть выходят на поле боя".

(Текст: Кямаля Сеидова.)