Все РСЗО "Смерч" Азербайджана в полном составе и боеспособны - минобороны

БАКУ /Trend/ - Сегодня минобороны Армении распространило видео о якобы уничтоженной реактивной системе залпового огня «Смерч», принадлежащей Азербайджану, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Сообщаем, что это видео является фейком, и неизвестно, где это было снято. Все принадлежащие Азербайджану реактивные системы залпового огня «Смерч» находятся в полном составе и боеспособны", - сказали в минобороны.

(Текст: Кямаля Сеидова)