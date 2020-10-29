В Азербайджане внесены изменения в Положение о местных исполнительных властях

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о местных исполнительных властях", утвержденное Указом Президента Азербайджана № 648 от шестого июня 2012 года.

В соответствии со "Стратегической дорожной картой по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской Республике", утвержденной Указом Президента Азербайджана № 1138 от шестого декабря 2016 года в Положение добавляется подпункт 3.2.4. в следующем содержании:

"обеспечивают подготовку краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов развития сельских территорий с привлечением муниципалитетов, организованных на соответствующей территории."

Министерству экономики Азербайджана совместно с министерством сельского хозяйства поручено в трехмесячный срок обеспечить подготовку и отправку в местные органы исполнительной власти методические указания по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным планам развития сельских территорий, а также в случае необходимости обеспечить в связи с этим организационную поддержку.

Определяется, что подготовка и утверждение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов развития сельских территорий в отношении городских административно-территориальных единиц осуществляется с 2021 года, а в отношении других административно-территориальных единиц - с 2022 года.