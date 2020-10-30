Бои продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, и Губадлинском направлениях фронта - минобороны

БАКУ /Trend/ - Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, и Губадлинском направлениях фронта. Попытки армянской армии атаковать были решительно пресечены.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые.