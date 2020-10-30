Араик Арутюнян и другие высокопоставленные армянские чиновники объявлены в международный розыск - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Четверо высокопоставленных армянских чиновников, приказавших совершить террор против мирного населения Азербайджана, объявлены в международный розыск.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, следственные органы Азербайджана возбудили уголовные дела в отношении представителя Армении, объявившего себя «президентом» «НКР» Араинка Арутюняна, его помощника Давида Бабаяна, «министра обороны» вымышленного режима Джалала Арутюняна и депутата Армена Бабаджаняна:

«Они обвиняются в совершении военных преступлений, принято решение о привлечении их к следствию. Также азербайджанский суд принял решение об аресте этих лиц, Интерпол проинформирован об их аресте и привлечении к следствию».

(Текст: Кямаля Сеидова.)