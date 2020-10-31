Армения доставляет фосфорные грузы на территорию Ходжавенда

БАКУ/Trend/ - Армения пытается заложить основу для своих дальнейших провокаций, доставляя фосфорные грузы на территорию Ходжавенда, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Поступили разведданные, о доставке большого количества фосфорного груза подразделениям, дислоцированным на участке обороны 3-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении на оккупированном Ходжавендском направлении.

Предполагается, что целью противника при доставке содержащих фосфор боеприпасов в указанные районы является в первую очередь их применение против подразделений Азербайджанской Армии. С другой стороны, это преследует цель распространить дезинформацию о том, что боеприпасы якобы были разбросаны по местности подразделениями Азербайджанской Армией.

Распространением 30 октября ложной и фальшивой информации о якобы применении Азербайджанской Армией оружия, содержащего белый фосфор, армянская сторона закладывает основу для своих дальнейших провокаций. В очередной раз заявляем, что на вооружении Азербайджанской Армии нет никаких запрещенных боеприпасов", - говорится в сообщении.