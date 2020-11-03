Спикер Милли Меджлиса обсудила нагорно-карабахский конфликт с послом Катара

БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает большое значение развитию отношений с дружественным государством Катар в различных областях.

Как сообщает во вторник Trend, об этом третьего ноября в ходе встречи с послом Катара в Азербайджане Фейсалом бин Абдалла Аль-Хинзабом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова.

Было отмечено, что переговоры, состоявшиеся в ходе взаимных визитов глав наших государств, и подписанные между странами документы составляют прочную правовую основу для двусторонних отношений. Было также подчеркнуто, что между двумя странами на сегодня подписано 32 документа. Нынешний политический диалог между Азербайджаном и Катаром также положительно влияет на экономические отношения. Только в прошлом году товарооборот между двумя странами составил два миллиарда долларов.

Спикер Милли Меджлиса сказала, что между высшими законодательными органами наших стран существуют хорошие отношения. Сегодня в Милли Меджлисе действует рабочая группа по межпарламентским отношениям с Катаром. Наши депутаты принимают активное участие во влиятельных международных парламентских организациях и поддерживают друг друга в обсуждении важных вопросов.

В ходе встречи спикер рассказала об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и нынешней ситуации на линии фронта. Сахиба Гафарова выразила признательность государству и народу Катара за поддержку в справедливой борьбе Азербайджана.

Выразив благодарность за искренний прием, посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдалла Аль-Хинзаб сказал, что его страна проявляет большой интерес к кавказскому региону. Было отмечено, что переговоры, состоявшиеся в ходе визитов делегаций высокого уровня, заложили хорошую основу для дальнейшего углубления наших отношений.

Гость также выразил уверенность в том, что дальнейшее углубление сотрудничества на парламентском уровне сыграет важную роль в укреплении дружбы и стратегического партнерства. Было отмечено, что Катар поддерживает позицию дружественного и братского Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и других ключевых вопросах.

Далее стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)