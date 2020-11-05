Президент Ильхам Алиев: Большинство воинских частей и военной инфраструктуры Армении были сконцентрированы в Ханкенди, мы должны были нанести удар по этим важным стратегическим объектам

БАКУ/Trend/ - Большинство воинских частей и военной инфраструктуры Армении были сконцентрированы в так называемой «столице» Нагорного Карабаха Ханкенди. Мы должны были нанести удар по этим важным стратегическим объектам для обеспечения своей защиты и более эффективного проведения наших операций.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE 4 ноября.

«Мы не используем запрещенное оружие. У нас есть достаточно боеприпасов для восстановления своей территориальной целостности. Это, во-первых. Во-вторых, мы не атакуем гражданские лица. После 10 октября мы не атакуем города в Нагорном Карабахе. Ранее, да, мы это принимаем. Но это произошло потому, что большинство воинских частей и военной инфраструктуры Армении были сконцентрированы в так называемой «столице» Нагорного Карабаха Ханкенди. Поэтому мы должны были это сделать. Мы должны были нанести удар по этим важным стратегическим объектам для обеспечения своей защиты и более эффективного проведения наших операций. Но после объявления режима гуманитарного прекращения огня, - мы неоднократно объявляли об этом, - мы никогда не наносили удар ни по одному городу или селу, где проживают люди. Что же сделали армяне в ответ на это? Они выпустили по Гяндже с территории Армении баллистическую ракету, и это доказано. Несмотря на то, что премьер-министр Армении сказал, что они этого не делали. Но это смешно. Потому что запуск баллистической ракеты наблюдается посредством спутников. Все знают, откуда она была выпущена и какова ее цель. Территории в Гяндже, где проживают гражданские лица, дважды намеренно обстреляли. Они дважды нанесли удар по Барде очень разрушительными ракетами «Смерч», и только в результате одной атаки погиб 21 человек, еще 70 получили ранения. Было много атак. Они нанесли удар по похоронной процессии в Тертере, что выходит абсолютно за рамки всех норм человеческого поведения. Когда люди хоронили покойного, они ударили по кладбищу, погибли четыре человека. Использование ими кассетных бомб было подтверждено международными медиа и НПО. Уверен, что первыми об этом сообщили международные медиа, которые побывали там. У Amnesty International и Human Rights Watch не было другого выбора, кроме как подтвердить данные случаи. Но вопрос в том, почему они не приехали в Азербайджан в первую очередь? Почему они работали только с армянской стороны? Только после того, как международные медиа, западные медиа показали использованные армянами кассетные бомбы, эти две НПО подтвердили это. Это хорошо, что они подтвердили, но, если быть искренним, то, учитывая очевидность этого, не могу и представить, как они могли бы не подтвердить это», - сказал глава государства.