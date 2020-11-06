Азербайджанская армия пишет новую страницу в мировой военной истории - Сахиба Гафарова (версия 2)

(первая версия в 11:38)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия пишет новую страницу в мировой военной истории.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании сказала председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова, сообщает в пятницу Trend.

По словам Гафаровой, военные операции, осуществленные за последний месяц, показывают, что азербайджанская армия способна на невозможное.

Председатель парламента отметила, что прорваны линии обороны, которые ВС Армении сооружали долгие годы, уничтожена система ПВО противника.

Она подчеркнула, что по информационной войне, которую более века армянский шовинизм вел против азербайджанского народа, нанесен сокрушительный удар.

Гафарова добавила, что интервью Президента Ильхама Алиева влиятельным зарубежным медиа играют исключительную роль в разоблачении армянского фашизма, что неустанная и самоотверженная деятельность Президента Азербайджана является примером для всех.

Спикер парламента подчеркнула, что недалек тот день, когда все азербайджанские земли будут полностью освобождены от оккупации.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)