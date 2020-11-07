Отчет международной организации COJEP об убийстве армянами мирного населения Азербайджана опубликован в одноименном журнале

БАКУ /Trend/ - Отчет организации COJEP, действующей во Франции, об убийствах Арменией мирных граждан Азербайджана полностью опубликован в одноименном журнале.

Как сообщает Trend, в начале отчета представлена ​​подробная информация об армяно-азербайджанском конфликте. Отмечается, что армяно-азербайджанский конфликт является самым продолжительным в регионе (около 30 лет). В результате этого конфликта Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих к нему районов - Лачин, Кельбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы и Зангилан - были оккупированы Арменией. Конфликт отрицательно повлиял на жизнь более одного миллиона азербайджанцев, проживавших в Нагорно-Карабахском регионе и семи прилегающих районах, и создал социальные, экономические и гуманитарные проблемы. Указанные семь районов не входят в Нагорно-Карабахский регион. Общая площадь Нагорно-Карабахского региона составляет 4 400 квадратных километров. Общая площадь окружающих семи районов почти в 3 раза больше - 11 тысяч квадратных километров. Более 90 процентов вынужденных переселенцев приехали из этих семи районов. Число азербайджанцев, изгнанных из Нагорно-Карабахского региона, составляет 86 тысяч человек.

Отмечается, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта на основе норм и принципов международного права. Эти резолюции подтверждают территориальную целостность Азербайджана и требуют немедленного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий.

В отчете говорится, что 27 сентября этого года вооруженные силы Армении начали масштабную провокацию по всей линии фронта. ВС Армении ведут интенсивный огонь по населенным пунктам, историческим и культурным зданиям, стратегически важным объектам, территориям, удаленным от линии фронта, и густонаселенным районам тяжелой артиллерией, ракетными системами и вооружениями, запрещенными международными конвенциями.

Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных ситуациях и вооруженных конфликтах, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1974 года, гласит, что нападения на гражданских лиц, особенно женщин и детей, запрещены. Все страны должны соблюдать Женевский протокол 1925 года и Женевские конвенции 1949 года, а также другие документы, касающиеся уважения прав человека во время военных конфликтов, особенно защиты женщин и детей.

В отчете отражены факты, цифры и фотографии ракетных обстрелов вооруженными силами Армении с 27 сентября по 28 октября городов и районов компактного проживания мирного населения Азербайджана. Приведено количество снарядов, выпущенных Арменией по городам Азербайджана, количество разрушенных домов, имена убитых и раненых. Было подчеркнуто, что Армения целится в мирных жителей, женщин, детей и стариков, а также объекты гражданского и стратегического значения.

Отмечается, что данный отчет подготовлен с целью систематизации военных преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана в нарушение международного гуманитарного права с 27 сентября этого года.

(Редактор: Наталья Кочнева)