Пакистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском конфликте - посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Пакистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском конфликте, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Минэкономики.

Об этом посол Пакистана Билал Хайе сказал на встрече с министром экономики Микаилом Джаббаровым.

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана Билалом Хайе.

Министр подчеркнул, что азербайджано-пакистанские связи, опирающиеся на религиозные и культурные ценности, находятся на уровне стратегического партнерства, и дружественный и братский Пакистан одна из первых стран, признавших государственную независимость Азербайджана, и открывшая посольство в Баку.

Министр Микаил Джаббаров проинформировал посла об очередных военных провокациях ВС Армении, начавшихся 27 сентября, преступлениях против человечности, атаках, совершенных против гражданского населения, с использованием тяжелой артиллерии и ракетных установок,также довел до внимания, что азербайджанский народ высоко оценивает однозначную и решительную позицию Пакистана в связи с агрессорской политикой Армении, и то, что Пакистан всегда поддерживает Азербайджан.

Джаббаров решительно осудил теракты, произошедшие в последние дни в Пакистане и приведшие к человеческим жертвам, выразил соболезнования послу.

Посол Билал Хайе отметил, что приложит усилия для дальнейшего развития пакистано-азербайджанского сотрудничества, подчеркнул, что Пакистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском конфликте, и всегда рядом с Азербайджаном.

Стороны обсудили расширение торгово-экономических связей между двумя странами, взаимный обмен опытом в различных сферах и другие вопросы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)