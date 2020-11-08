Сердечно поздравляю мой дорогой народ с освобождением города Шуша - спикер Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Сегодня Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев объявил, что наша славная армия освободила от 28-летней армянской оккупации наш историко-культурный центр - город Шушу. Сердечно поздравляю по этому случаю мой дорогой народ.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на своей странице в Twitter написала председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)