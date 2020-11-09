Глава МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага, передает в понедельник Trend.

"Поздравляю братский Азербайджан с Днем Государственного флага! На землях, освобожденных героической армией Азербайджана, вновь развевается флаг страны. Да здравствует азербайджанский триколор!" - говорится в публикации главы МИД Турции на его официальной странице в Twitter.

Отметим, что в рамках распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанного 17 ноября 2009 года, 9 ноября в стране ежегодно отмечается как День Государственного флага.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)