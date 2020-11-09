Тюркский совет желает видеть флаг Азербайджана развевающимся на всех освобожденных от оккупации землях страны - Багдад Амреев

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага, передает Trend в понедельник со ссылкой на Тюркский совет.

"От всего сердца поздравляю братский народ и правительство Азербайджана с Днем Государственного флага. Мы рады присоединиться к празднованию этого дня", - сказал он.

Амреев отметил, что флаг Азербайджана гордо развевается на территории штаб-квартиры Тюркского совета вместе с национальными флагами других тюркских государств. Голубая полоса на триколоре символизирует тюркское наследие Азербайджана, красная полоса - прогресс, достигнутый в создании независимого и современного государства, а зеленая полоса - исламское наследие страны.

"В этот знаменательный для азербайджанского народа день Тюркский совет демонстрирует солидарность с Азербайджаном в его законном праве на восстановление суверенитета над всеми своими территориями. Желаем видеть национальный флаг Азербайджана развевающимся на всех освобожденных от оккупации землях страны», - сказал Амреев.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Натаван Эфендиева)