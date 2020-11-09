Абдуллах Гюль направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/ - 11-й Президент Турции Абдуллах Гюль направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Президент, мой дорогой брат.

Освобождение братским Азербайджаном земель, которые уже многие годы находятся под оккупацией Армении, - стало лучшим для меня подарком. Я испытываю чувство глубокого удовлетворения и гордости от достигнутых вами успехов на фронте благодаря героизму азербайджанского народа и армии.

Абсолютно убежден, что под мудрым руководством Вашего Превосходительства освобождение Нагорного Карабаха от оккупации и конец этой разлуки уже близки.

Мой дорогой брат, желаю Вам и Вашей семье здоровья и счастья, братскому народу Азербайджана - процветания и мира, молю Аллаха ниспослать покой душам наших азербайджанских братьев, ставших шехидами в войне с Арменией, исцелить раненых."

(Редактор: Наталья Кочнева)