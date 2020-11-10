Президент Ильхам Алиев: Ставится конец оккупации азербайджанских земель

БАКУ /Trend/ - Ставится конец оккупации азербайджанских земель.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции.

«Со своей стороны хотел бы сказать, что я очень рад, что сегодня ставится точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, ставится конец оккупации азербайджанских земель путем согласования важных позиций, которое заняло не один час, и в общем-то не один день. Мы вышли на то урегулирование, которое я считаю отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении, и стран региона. Должен сказать, что военно-политическое урегулирование конфликта, которое мы сейчас видим, уверен, что приведет к долгосрочному миру, к согласию в нашем регионе и положит конец противостоянию и кровопролитию.

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт – один из самых длительных конфликтов в нашем регионе, на пространстве Евразии, и то, что он сегодня подходит к своему концу, является историческим событием и историческим событием, в первую очередь, для народа Азербайджана, который освобождается от многолетней оккупации. Также это торжество норм и принципов международного права, имплементация резолюций Совета Безопасности ООН, которые оставались, к сожалению, на бумаге долгое время»,- сказал Президент Ильхам Алиев.