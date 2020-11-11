Все условия соглашения сформированы исходя из требований Азербайджана, Карабаху не будет предоставлено никакого статуса - Шаин Исмайлов

БАКУ /Trend/ - Поздравляю наш народ с восстановлением нашей территориальной целостности. Мы переживаем радостные и вызывающие гордость моменты. Я благодарю Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и славную азербайджанскую армию за то, что они даровали нам их.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Шаин Исмайлов.

Он отметил, что мы вернулись в Карабах, наши мечты осуществились, мы одержали победу.

"Все условия соглашения сформированы исходя из требований Азербайджана. Карабаху не будет предоставлено никакого статуса. Турецкие миротворцы также будут вовлечены в процесс, и даже будет установлено наземное сообщение с Нахчываном. По сути, это капитуляция Армении. Мир увидел силу Азербайджана, решимость нашего Верховного Главнокомандующего, азербайджанская армия переписала историю, кровь шехидов не осталась не отомщенной. Славься Азербайджан !!! Карабах - это Азербайджан!!!", - сказал Исмайлов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)