МИД и Минобороны Азербайджана выразили соболезнования российской стороне

БАКУ /Trend/ - 10 ноября замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и замминистра обороны - командующий ВВС, генерал-лейтенант Рамиз Таиров посетили посольство России и выразили соболезнования по случаю трагического инцидента, в результате которого 9 ноября 2020 года вблизи армяно-азербайджанской границы был сбит российский военный вертолёт Ми-24, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Напомним, что по информации, полученной в министерстве обороны Азербайджана из министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября с.г. в 18:30 на нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации.

Полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения. Полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО. Вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе.

В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе, и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение.

Азербайджанская сторона принесла извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны.

Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)