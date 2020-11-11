Президент Ильхам Алиев: В достижении этой победы очень большую роль сыграла политическая и моральная поддержка Турции

БАКУ/Trend/ - В достижении этой победы очень большую роль сыграла политическая и моральная поддержка Турции.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1.

«Мы переживаем исторический момент. Видите, как на улицах люди отмечают этот праздник. Этот праздник отмечает весь Азербайджан, отмечают все азербайджанцы мира. Этот праздник отмечается в братской Турции, так же как и у нас. Это естественно. Потому что мы одна нация, два государства. За эти дни я неоднократно выражал благодарность моему дорогому брату, Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. И вчера мы разговаривали по телефону. Я еще раз поблагодарил его. В достижении этой победы очень большую роль сыграла политическая и моральная поддержка Турции. Потому что сказанные в первые часы Президентом, моим братом слова «Азербайджан не одинок, Турция рядом с ним» разнесли в пух и прах попытки многих вмешаться в этот конфликт. Все это время и Президент, и министры, и официальные лица постоянно выражали нам свою поддержку. Видите, сколько делегаций приезжает. Можно сказать, каждую неделю из Турции приезжает несколько делегаций. Азербайджанский народ высоко оценивает поддержку и солидарность, оказанные нам Турцией»,- отметил Президент Ильхам Алиев.