Незаконным археологическим раскопкам в Азыхской пещере должна быть дана правовая оценка - минкультуры Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армения провела незаконные археологические раскопки на оккупированных территориях Азербайджана, продолжив тем самым свою агрессивную политику.

Как сообщили в среду Trend в министерстве культуры, в нарушение международного права, в том числе законодательства Азербайджана, Армения проводила археологические раскопки на оккупированных с 1992 года территориях Азербайджана.

Раскопки, проводимые с 2002 года с участием зарубежных специалистов в расположенном в Ходжавендском районе Азербайджана и зарегистрированном как археологический памятник мирового значения пещерном лагере Азых, относятся к вышеприведенным случаям. Найденные при раскопках материально-культурные образцы были перевезены в Армению и присвоены.

Пункт девятый Второго протокола к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 года запрещает и предупреждает в отношении оккупируемой территории любой незаконный вывоз, иное изъятие или передачу права собственности на культурную ценность, любые археологические раскопки, если только это не требуется исключительно для охраны, учета или сохранения культурной ценности, любые модификации или изменение вида использования культурной ценности, которые имеют целью скрыть или уничтожить свидетельства культурного, исторического или научного характера. В соответствии с международным уголовным правом незаконные действия против культурных ценностей и культурного наследия во время вооруженных конфликтов считаются военным преступлением. Армения как государство несет прямую международно-правовую ответственность за акты вандализма в отношении материальных и культурных памятников на территориях, которые когда-то были оккупированы ею.

Этот вопрос находится на строгом контроле министерства культуры Азербайджана. В ведомстве отметили, что международные организации будут регулярно информироваться о противоправных действиях армянской стороны и будут приняты меры для применения необходимых юридических процедур для предотвращения такого хищения. Международные организации, в частности ЮНЕСКО, должны дать юридическую оценку этим фактам.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)